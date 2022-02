Tuttosport - Derby mezzo miracolo? Il Milan mette tutti a tacere

Che partita! O meglio: che Milan! Con una prestazione super, i rossoneri di Pioli hanno annichilito la Lazio e strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove troveranno l’Inter. Come sottolinea Tuttosport, ieri il Milan ha messo tacere tutti coloro che consideravano un mezzo miracolo il 2-1 di sabato scorso nel derby. La squadra milanista ha disputato forse la miglior partita stagionale per intensità e per rendimento dei singoli, dando un’impressione di grandissima tonicità atletica.