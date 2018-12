Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane pone l’accento sul gol da tre punti di Chiesa in Milan-Fiorentina. Secondo il noto giornale sportivo, il portiere rossonero avrebbe potuto fare di più. Non parliamo di errore - si legge - e men che meno di papera, ma certo la reattività di un campione è tutt’altra cosa. ieri Gigio non ha fatto la differenza.