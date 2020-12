L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole in conferenza stampa di ieri di Stefano Pioli alla vigilia del match di stasera contro la Lazio a San Siro: "Milan, ancora uno sforzo". Il tecnico milanista ha chiesto ai suoi ragazzi un ultimo sforzo per chiudere al meglio il 2020 con il primo posto in classifica in Serie A.