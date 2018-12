Tuttosport - Ecco il decalogo del nuovo Milan

Dopo l’incontro di ieri con Ivan Gazidis, il quotidiano Tuttosport riporta i dieci punti cardine del nuovo corso rossonero. Un decalogo per provare a tornare tra le big europee. Punto primo: il Milan intende costruire un nuovo stadio insieme all’Inter. Punto secondo: il fondo Elliott non sta cercando acquirenti, dunque il suo investimento potrebbe durare per molti anni. Punto terzo: il club seguirà le direttive della UEFA. Punto quarto: espandere il brand prendendo come esempio il modello Juve. Punto quinto: Paolo Maldini è l’esempio più entusiasmante che incarni lo spirito del Milan per chi ne divenga dirigente. Punto sesto: si investirà molto sui talenti fatti in casa. Punto settimo: i tifosi sono il primo patrimonio della società. Punto ottavo: la Serie A, lavorando sodo, tornerà agli antichi splendori. Punto nono: il Milan tornerà a essere un interlocutore di primo piano in Lega, Federcalcio, UEFA, FIFA ed Eca. Punto decimo: la condizione fondamentale per vincere è lavorare insieme, radunandole migliori eccellenze per avere un club sempre più forte.