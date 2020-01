Tuttosport elogia Pobega: "Milan, hai il tuo Castrovilli"

"Milan, hai il tuo Castrovilli". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del giovane Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del club rossonero ma attualmente in prestito al Pordenone. Assoluto protagonista con 4 gol e tante prove convincenti, il giocatore classe ’99 si sta mettendo in mostra in Serie B. Chissà che non ripeta proprio il percorso di Castrovilli, gioiello della Fiorentina sbocciato in cadetteria prima del grande salto in A.