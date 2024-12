Tuttosport: "Fonseca ha un Bennacer in più"

Tuttosport in edicola oggi titola così sul Milan: "Fonseca ha un Bennacer in più". Il centrocampista algerino è tornato ad allenarsi in gruppo dopo oltre tre mesi dall'operazione al polpaccio e dovrebbe tornare domenica tra i convocati di Paulo Fonseca per la sfida di campionato contro la Roma a San Siro.

Le prossime settimane saranno importanti per capire com'è tornato Bennacer dopo il lungo stop. Se l'ex Empoli dovesse dare risposte positive e garanzie sulla sua condizione fisica, il Milan potrebbe anche decidere di non intervenire più sul mercato a gennaio per rinforzare il centrocampo e magari spostare le sue attenzioni sugli altri reparti.