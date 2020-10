È stata davvero una gran bella partita, quella tra Milan e Roma, con sei gol e tanto spettacolo. Peccato solo - scrive Tuttosport - per quel signore in giallo che ha fatto più danni della grandine. E che adesso va immediatamente fermato. Subito e il più a lungo possibile. Piero Giacomelli - si legge - dopo quello che si è visto ieri sera a San Siro, necessita di uno stop, per il bene del calcio.