Con Giampaolo il Milan volta pagina e punta sul bel gioco. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sulla squadra rossonera che verrà. Se Kessié dovesse partire, nascerebbe un Milan in cui l’aspetto atletico passerebbe in secondo piano. Una squadra di qualità in cui doti come palleggio e possesso palla sarebbero prioritarie.