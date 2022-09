Tuttosport - Il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta mondiale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan farà una mini tournée a Dubai durante la sosta per il Mondiale che si giocherà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Il club rossonero sta anche valutando la possibilità di giocare alcune amichevoli per non perdere il ritmo partita.