"Il Milan non prende gol: la diga è Bakayoko": titola così questa mattina Tuttosport che esalta il rendimento nelle ultime settimane di Tiemoué Bakayoko. Dopo un inizio di stagione molto difficoltoso, il francese è cresciuto in maniere esponenziale e se il Milan prende meno gol è anche grazie al suo ottimo lavoro in mezzo al campo.