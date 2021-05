Tuttosport - Infortunio Ibra: Raiola convoca il dottore che l'ha operato nel 2017

Tuttosport pone l'accento sull'infortunio di Ibrahimovic. Come hanno scritto in Svezia, lunedì mattina dall’entourage del giocatore è partita una chiamata in direzione Pittsburgh per conoscere la disponibilità del professor Volker Musahl - medico chirurgo che ha operato Zlatan nel 2017, in equipe con Freddie Fu - a effettuare un blitz in Europa per controllare il ginocchio dello svedese. Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, Raiola ha cercato di tenere riservata la notizia, insistendo affinché il summit avvenisse lontano da occhi indiscreti. La situazione potrebbe quindi essere più delicata di quanto il Milan abbia fatto trapelare.