"Le richieste di Rangnick: uno per reparto": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il tedesco vuole un acquisto per reparto. Il Milan guarderà soprattutto ai giovani, in particolare quelli italiani come Meret e Tonali e quelli che militano in Bundesliga, come per esempio il difensore N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e l'attaccante Werner del Lipsia.