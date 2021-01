Tuttosport - Leao, ennesimo passo in avanti nel percorso di crescita

Un’altra partita da protagonista per Rafael Leao. Il portoghese ha messo a referto il suo quinto gol in campionato, il sesto complessivo in stagione (già eguagliato il suo primato personale). Come evidenzia Tuttosport, l’attaccante rossonero ha compiuto l’ennesimo passo in avanti nel suo percorso di crescita, che dovrà essere completato con una maggiore presenza nel corso dei 90 minuti (anche ieri si è concesso qualche pausa di troppo).