All'indomani della vittoria dei rossoneri per 3-1 contro il Genoa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Leao salva il Milan". L'ingresso nella ripresa del portoghese è stata decisiva per il Diavolo che ha avuto bisogno dei supplementari per battere il Grifone e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. Con Leao in campo si è visto un altro Milan.