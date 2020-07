Tuttosport: "Maldini dolce amaro: è addio"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in merito al futuro di Paolo Maldini: "Maldini dolce amaro: è addio". Il dt rossonero ha parlato ieri prima della sfida contro la Juventus ed è apparso piuttosto rassegnato quando ha parlato del suo futuro: "Se c’è spazio ancora per me nel Milan? Non lo so ancora se ci sarà, ora voglio arrivare bene a fine stagione, al 2 agosto. Ci sono ancora diverse partite e vogliamo toglierci tante soddisfazioni, raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Poi verrà il momento di decidere il futuro".