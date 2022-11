MilanNews.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, non c'è solo il rinnovo di Rafael Leao sulle scrivanie di Maldini e Massara in queste settimane, ma anche quello di Ismael Bennacer. Come per il portoghese, anche il contratto dell'algerino scade nell'estate del 2024 e secondo il quotidiano i contatti sarebbero attualmente in corso tra le parti.