Tuttosport - Milan, domani Tonali sarà a Milanello per il raduno rossonero

Nella giornata di oggi, è atteso l'annuncio ufficiale dell'acquisto a titolo definitivo da parte del Milan di Sandro Tonali: come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane centrocampista, che oggi dovuto rispondere alla convocazione del Brescia per il ritiro, è atteso invece domani a Milanello per il raduno della squadra rossonera in vista della prossima stagione.