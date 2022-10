Tuttosport - Milan, due opzioni per la trequarti se non recupera Diaz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di Champions League di domani sera, Stefano Pioli spera di recuperare Brahim Diaz. Se non dovesse farcela, come spiega stamattina Tuttosport, ci sono due opzione per sostituire lo spagnolo: o inserire Charles De Ketealere, oppure mettere in campo in quel ruolo un giocatore più fisico come Krunic o Pobega.