Tuttosport - Milan, Ibra out anche in Coppa Italia. Lo svedese spera di andare almeno in panchina contro il Napoli

Ieri da Milanello è arrivata una piccola buona notizia in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: il centravanti rossonero ha infatti svolto parte dell'allenamento mattutino con il gruppo. Come riporta Tuttosport, nonostante questo, il giocatore svedese sarà costretto a saltare anche il derby di Coppa Italia, ma spera di andare almeno in panchina domenica nel match di campionato in casa del Napoli.