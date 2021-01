Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di tornare a giocare e se fosse per lui lo farebbe già sabato contro il Torino: l'attaccante svedese scalpita, ma le possibilità di vederlo in campo contro i granata sabato sera sono molto poche perchè lo staff medico milanista continua a predicare prudenza per evitare di forzare i tempi. Lo riferisce Tuttosport.