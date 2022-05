Tuttosport - Milan, il punto sul futuro di trequarti e fascia destra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rimane vivo il tema mercato, soprattutto per quanto riguarda la linea a tre della trequarti. Secondo Tuttosport l'unico che oggi è sicuro della sua titolarità è ovviamente Rafael Leao che sulla sinistra ha il posto assicurato. Dietro alla punta ci sono Diaz, che però è un'incognita dopo una stagione non esaltante dal punto di vista delle prestazioni, e Krunic che, però, ha più il ruolo di jolly. A destra invece Saelemaekers ha avuto alti e bassi, Messias andrebbe riscattato dal Crotone e Castillejo è sul piede di partenza. Sicuramente servirà più di un rinforzo. L'ultimo nome è quello di Josip Brekalo che ha informato il Torino di non voler essere riscattato per fare ritorno al Wolfsburg e cercare una sistemazione in una squadra che gioca in Europa. Sul taccuino sempre i nomi di Berardi e Asensio.