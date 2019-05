Tuttosport - Milan, Inzaghi in pole senza Champions. E occhio a Tare

In caso di mancata qualificazione in Champions, il primo a saltare (o meglio, il secondo, vista la posizione sempre più in bilico di Leonardo) sarebbe Gattuso, che difficilmente riuscirebbe a salvare la panchina. In quel caso, stando a quanto riferito da Tuttosport, il principale candidato sarebbe Simone Inzaghi, pronto a cambiare aria dopo tre anni alla Lazio. L’attuale tecnico biancoceleste - accostato più volte anche alla Juventus - ha avuto un nuovo incontro con il patron Lotito, terminato con un nulla di fatto: non è da escludere, dunque, che stia prendendo tempo prima di impegnarsi con la società laziale. Con Inzaghi potrebbe arrivare anche Tare.