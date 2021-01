Inizia a essere meno affollata l’infermeria del Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo la notizia della negatività al Covid di Calhanoglu. Il turco non sarà a Bologna, ma in questi giorni lavorerà a Milanello in vista della prossima partita contro il Crotone. Buone nuove anche da Bennacer, convocato per la sfida del Dall’Ara, così come Mario Mandzukic, che ha smaltito la botta alla caviglia.