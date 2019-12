Contro il Bologna, Pioli dovrebbe riproporre Piatek. Il polacco sta attraversando un periodo difficile, ma il collega di reparto, Rafael Leao, sta facendo poco per prendersi la maglia da titolare. Come evidenzia Tuttosport, il giovane portoghese, non solo in partita ma anche negli allenamenti a Milanello, non riesce a convincere il tecnico.