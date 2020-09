Tuttosport - Milan-Novara: promossi Paquetà e Kalulu, Duarte rimandato

Dopo l’amichevole di ieri contro il Novara, il quotidiano Tuttosport stila una lista dei "promossi", ovvero dei giocatori che si sono distinti durante il match. Tra questi c’è Lucas Paquetà, autore di una doppietta. Non solo, il brasiliano "entra in tutti i gol" rossoneri. Positiva anche la prova di Calabria, che "si regala la rete del 3-2". Theo Hernandez pasticcia un po’ da difensore centrale, ma da esterno "accende il turbo". Bene anche Kessié, Ibrahimovic, Kalulu e Roback. Meno convincente la performance di Duarte. Il brasiliano "non giocava da quasi un anno" e "deve crescere fisicamente e ritrovare fiducia".