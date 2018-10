Tuttosport - Milan, nulla di preoccupante per Ricardo Rodriguez: nel derby ci sarà

Ricardo Rodriguez sarà regolarmente in campo domenica sera nel derby contro l’Inter: come riferito ieri da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra notizia) e confermato oggi da Tuttosport, lo svizzero non ha giocato l’ultima gara della Svizzera contro l’Islanda per motivi precauzionali, ma la sua presenza nella stracittadina milanese non è in dubbio.