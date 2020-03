Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, Stefano Pioli si trova davanti ad un bivio: restare ancora in rossonero fino alla fine della stagione e provare a portare il Milan in Europa oppure andare via subito? Non è un mistero che per la prossima stagione, Ivan Gazidis, ad milanista, abbia già bloccato Ralf Rangnick.