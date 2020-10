Tuttosport - Milan, Rebic è recuperato: possibile panchina con lo Sparta, poi titolare contro l'Udinese

Ante Rebic ha finalmente recuperato dalla lussazione al gomito rimediata un mese fa contro il Crotone e ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Secondo Tuttosport, l'attaccante croato potrebbe essere convocato già per il match di domani contro lo Sparta Praga in Europa League (partirebbe dalla panchina), mentre domenica in casa dell'Udinese potrebbe ritrovare una maglia da titolare.