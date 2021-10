"Il curioso derby dei Pellegri", titola l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport in vista della partita tra Milan e Torino in programma questa sera a San Siro. Il giovane Pietro, infatti, ritroverà papà Marco, il quale, dopo quindici anni di Genoa, è approdato in questa stagione al Torino, dove ricopre il ruolo di team manager.