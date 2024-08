Tuttosport: "Morata già elettrico: dopo Torino vuole conquistare Milano"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Morata già elettrico: dopo Torino vuole conquistare Milano". Tra qualche giorno inizierà ad allenarsi a Milanello con il Milan, ma Alvaro Morata non vede già l'ora di incominciare la sua nuova avventura in maglia rossonera. Ieri lo spagnolo ha pubblicato sui social una foto con le maglie numero 7 in vendita nello store del Diavolo. Venerdì alle 12 è in programma la sua presentazione ufficiale a Casa Milan.

Questo il comunicato ufficiale dell'acquisto di Morata: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro Borja Morata Martín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d'Europa, Morata ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno".