Tuttosport - Nei piani del Milan c’è l’ingaggio di un allenatore di spessore

Pioli non è sulla graticola, dopo la brutta sconfitta di Bergamo, ma il suo futuro al Milan è tutt’altro che certo. In caso di crollo verticale della squadra, il mister potrebbe rischiare di non finire la stagione? Difficile da dire oggi, ma è probabile - come evidenzia Tuttosport - che possa portare al termine il campionato per poi salutare tutti. Nei piani della società, infatti, c’è l’intenzione di portare a Milanello un allenatore di grande carattere e spessore tecnico che sappia dare quel qualcosa in più che adesso manca ai rossoneri.