Tuttosport: "Nuovo stadio Milan e Inter: spesa da 260 milioni a testa"

"Nuovo stadio Milan e Inter: spesa da 260 milioni a testa" scrive Tuttosport.Il costo complessivo del nuovo stadio è di circa 1,3 miliardi, coperto da un finanziamento ventenalle al 4,5, per il 60% del totale. La spesa per Milan e Inter, secondo il Piano Economico e Finanziario, redatto dalla società Pts, è di circa 260 milioni a testa. Il restante 40% versato in parti uguali da Inter e Milan tramite un veicolo basato sulle future entrate.