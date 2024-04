Tuttosport - Panchina Milan: accelerata per Lopetegui, ma resistono anche Van Bommel e Thiago Motta

Con l'ormai scontato addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione, il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e nelle ultime ore ci sarebbe stata un'accelerata importante per Julen Lopetegui che però ha scatenato la protesta dei tifosi rossoneri che non vorrebbero in panchina l'ex ct della Spagna, ma continuano a invocare Antonio Conte. Nella corsa alla panchina del Milan, come riporta stamattina Tuttosport, resistono però anche Van Bommel e Thiago Motta.

Dopo Juventus-Milan, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha parlato così a DAZN della questione allenatore: "Noi abbiamo un allenatore, si chiama Stefano Pioli. Siamo focalizzati sul finire bene la stagione. Non è andata come speravamo, siamo il Milan e vogliamo vincere. Siamo al secondo posto e ci focalizziamo sul finire bene la stagione. Ci sono tante voci in giro. Vogliamo continuare a lavorare duro, focalizzarci sul resto della stagione e tutte queste voci danno un po’ di fastidio. Lo hanno detto anche i calciatori, lo diciamo tutti, basta. Vorremmo giocare a calcio, vincere partite e rimanere al secondo posto. Le voci su Lopetegui? Sono stati fatti decine di nomi, chi più ne ha più ne metta. Noi stiamo già programmando il futuro con il mercato, vogliamo rinforzare la squadra. Quest’anno non abbiamo vinto ma quello è l’obiettivo. Questo è quello su cui lavoriamo”.