Luciano Spalletti era la prima scelta, Stefano Pioli in piano B, ma attenzione alla terza ipotesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per la panchina del Milan è ancora valida l’opzione Marcelino. È un ottimo tecnico, ma si può puntare su un allenatore straniero, mai stato in Italia, a campionato in corso, si chiede il noto giornale sportivo?