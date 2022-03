Tuttosport - Pioli spera in un cambio di marcia da parte di Rebic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pioli spera di avere un aiuto anche da Rebic. Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il croato continua a far vedere cose egregie in allenamento, ma non riesce a replicarle in campo. Al di là del momento difficile, Ante, soprattutto quando sente odore di fine stagione, ha già dimostrato di poter essere un’arma affidabile e tutti a Milanello auspicano un suo cambio di marcia nelle prossime partite. Anche perché in estate può succedere di tutto e non è da escludere che il Milan possa fare delle valutazioni anche su di lui.