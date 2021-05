Tuttosport - Raiola, commissioni monstre: per Gigio ha chiesto 15-20 milioni

Il Milan ha proposto a Donnarumma un ingaggio da 8 milioni all'anno, ma la soluzione non ha soddisfatto Mino Raiola, che ne vorrebbe almeno 10 per il suo assistito e 15-20 di commissioni per lui. A riferirlo è il quotidiano Tuttosport: una cifra monstre - si legge - quella legata al compenso dell’agente, che il Milan non ha mai gradito, poiché vorrebbe dire ricomprarsi il cartellino di un ragazzo cresciuto nel vivaio e diventato campione con la maglia rossonera.