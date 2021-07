Tuttosport - Rinnovo Kessie, Milan pronto ad accontentare il giocatore

Proseguono i contatti per il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo anno. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il club rossonero potrebbe accontentare il forte centrocampista, il quale ha chiesto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. I vertici di via Aldo Rossi non hanno intenzione di perdere il "Presidente".