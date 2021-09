Tuttosport - Rinnovo Pioli, possibili incontri nelle prossime settimane

Ieri, per la prima volta da mesi, Pioli ha parlato del suo futuro: "Nella mia testa il rapporto che ho creato col club, con i miei giocatori e con l'ambiente Milan non ha scadenza. Abbiamo le stesse ambizioni, la stessa voglia di ottenere il massimo da ogni partita". Come riporta Tuttosport, nelle prossime settimane, anche alla luce dei risultati ottenuti, potrebbero esserci i primi incontri per parlare dell’estensione contrattuale del tecnico rossonero.