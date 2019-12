Tuttosport su San Siro: "Fare come Highbury: si apre uno spiraglio"

"Fare come Highbury: si apre uno spiraglio": titola così questa mattina Tuttosport in merito al futuro di San Siro. Al Comune di Milano non dispiace l'idea che l'attuale impianto venga trasformato in un centro commerciale, mantenendo il caratteristico guscio esterno del secondo anello. Sarebbe una soluzione simile a quella che si è vista a Londra quando l'Arsenal decise di trasferirsi all'Emirates Stadium: il glorioso Highbury è stato infatti trasformato in un complesso residenziale.