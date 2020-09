Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno, alle pagine 14 e 15, al Milan con il titolo seguente: "Sollievo rossonero: Rebic è pronto!". Pioli: "Qualità e forza: per noi è fondamentale". Il tecnico mette subito le cose in chiaro: "Adesso non so se possiamo vincere lo scudetto, ma siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi".