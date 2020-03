Tuttosport sul nuovo Milan: "Modello Red Bull, sinergia Lilla"

In merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Modello Red Bull, sinergia Lilla". Il tedesco, che dalla scorsa estate è diventato il responsabile dell’area calcio della Red Bull che comprende RB Lipsia, Salisburgo, New York Red Bulls e Red Bull Brasile, piace molto a Gazidis perchè il suo profilo ricorda quello di un allenatore-manager all’inglese come Arséne Wenger, cui l'ad milanista ha lavorato a lungo all'Arsenal. Il fondo Elliott non ha una rete come quella della Red Bull, ma ha sostenuto finanziariamente il Lilla e quindi chissà che non possa nascere un sinergia tra il club rossonero e quello francese.