Tuttosport sulla difesa del Milan: "Fonseca, un muro da costruire"

Tra i problemi più grandi della scorsa stagione rossonera c'è stata sicuramente la difesa e la fase difensiva in generale. Il Milan l'anno passato ha subito davvero troppi gol e anche questo ha compromesso la stagione del Diavolo: una squadra che vuole competere per la vittoria dello Scudetto non può chiudere come undicesima difesa del campionato, a livello numerico. Per tale ragione uno dei primissimi compiti a cui sarà chiamato Paulo Fonseca, nuovo tecnico del Milan, sarà proprio ridare equilibrio alla squadra ed erigere un nuovo muro rossonero.

Questa mattina Tuttosport, che ha analizzato proprio questa situazione, ha titolato così: "Fonseca, un muro da costruire". Fra sei giorni a Milanello ci sarà il raduno agli ordini del tecnico portoghese che comincerà a capire come muoversi per migliorare questo aspetto. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Con Pioli presi troppi gol. Tomori, Thiaw e Kalulu sono da rilanciare. Gabbia dovrà crescere ancora". Questi sono gli elementi difensivi con cui lavorerà Fonseca anche se ci si aspetta almeno un nuovo innesto se non due se qualcuno dovesse essere ceduto. Su Alessandro Florenzi rimane il dubbio: dopo gli screzi a Roma servirà un chiarimento.