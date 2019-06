Tuttosport sulla sentenza UEFA: "Il Milan valuta il ricorso d'urgenza"

In merito alla sentenza UEFA nei confronti dei rossoneri per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan valuta il ricorso d'urgenza". Il club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di trasformare l'attuale appello al Tas in una procedura d'urgenza così da avere l'esito del ricorso agli arbitri di Losanna entro quindici giorni. Se i tempi dovessero essere questi, la Camera Giudicante dell'UEFA, che per ora ha sospeso la sua decisione, potrebbe dare il suo parere entro l'inizio della stagione ufficiale.