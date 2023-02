Tuttosport - Tatarusanu non rinnova: prevista nelle prossime settimane la firma di Sportiello

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport, questo sarà anche l'ultimo Milan-Atalanta di Marco Sportiello con la maglia della Dea. Nelle prossime settimane è prevista la firma sul contratto con il club rossonero, andando a sostituire Ciprian Tatarusanu, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza questa estate. Sportiello arriverà a parametro zero.