Tuttosport titola: "Ibra non si arrende: con il Milan non è finita"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in merito all'infortunio di Ibrahimvoic: "Ibra non si arrende: con il Milan non è finita". Lo problema fisico dello svedese è meno grave del previsto e dovrebbe tenerlo ai box "solo" fino a metà luglio. Esclusa quindi la rottura del tendine d'Achille che avrebbe messo fine non solo alla sua seconda avventura al Milan, ma forse anche alla sua carriera.