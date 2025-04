Tuttosport titola: "Lucca accende Udinese-Milan"

"Lucca accende Udinese-Milan": titola così l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che uno degli osservati speciali nella gara di questa sera tra bianconeri e rossoneri sarà Lorenzo Lucca, centravanti accostato a gennaio al Diavolo che poi però decise di chiudere per Santiago Gimenez. Non è escluso che il nome di Lucca possa tornare in orbita Milan in estate, ma è improbabile che il club di via Aldo Rossi possa fare un altro investimento così importante in attacco dopo aver speso a gennaio 28,5 milioni di euro per il messicano.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Del Giovane-Rossi C.

Quarto ufficiale: Crezzini

Var: Marini

Ass. Var: Massa