Tuttosport titola: "Rebic fa il leader, ma va centellinato"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Rebic fa il leader, ma va centellinato". Senza Ibra e Leao, out entrambi per un problema muscolare, è il croato che deve prendere sulle spalle il peso dell'attacco del Milan. Ieri contro il Lille è toccato a lui giocare da centravanti e la stessa cosa succederà domenica contro la Fiorentina: proprio per questo motivo contro i francesi è rimasto in campo solo un'ora.