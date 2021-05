L'edizione odierna di Tuttosport apre così le pagine odierne sui rossoneri: "Rinnovamento Milan". Presto partiranno le trattative per i rinnovi di quei giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2022 come Romagnoli, Calabria e Kessie. Il club di via Aldo Rossi non vuole ripetere l'esperienza di quest'anno con Donnarumma e Calhanoglu.