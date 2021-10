Tra i giocatori rossoneri in prestito figura anche Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 99', in prestito al Torino, è protagonista di un buon avvio di stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, nonostante i granata vogliano confermarlo, il triestino è destinato a tornare a Milano per giocarsi le sue chances in rossonero.