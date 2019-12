Tuttosport - Torna Paquetà, ma Bonaventura ha sparigliato le carte

Con il rientro di Paquetà (assente a Parma per un problema fisico) aumenta la concorrenza a centrocampo. Pioli ha sempre considerato il brasiliano un titolare, ma il rientro a pieno regime di Bonaventura - scrive Tuttosport - può aver sparigliato le carte. Jack ha fatto benissimo contro il Napoli da esterno d’attacco e si è ben destreggiato anche da mezzala nell’ultima gara di campionato. Secondo Pioli, quella è proprio la posizione in cui l’ex atalantino può rendere al meglio. A Bologna, dunque, il tecnico potrebbe optare ancora per Bonaventura in mezzo al campo, con Calhanoglu nel tridente offensivo e Paquetà in panchina.